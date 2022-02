Turecki bazar, czyli na kogo stawia Erdogan w konflikcie Rosji z Ukrainą Grzegorz Kuczyński

Prezydent Turcji utrzymuje bardzo dobre relacje zarówno z Putinem, jak i z Zełenskim fot. KREMLIN.RU

Wojna rosyjsko-ukraińska to scenariusz najgorszy z punktu widzenia Turcji. Dlatego Recep Tayyip Erdogan dwoi się i troi, by do tego nie doszło. Właśnie ponowił ofertę mediacji i zaprosił do Ankary prezydenta Władimira Putina. Wcześniej jednak sam uda się do Kijowa.