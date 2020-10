Turbo spóźnił się 21 sekund. Nie będzie transferu Grosickiego?

O przenosinach Kamila Grosickiego do innego klubu mówiło się od dłuższego czasu. Po awansie West Bromwich do Premier League atakujący nie otrzymał ani jednej szansy od trenera, więc zmiana otoczenia była rozsądnym rozwiązaniem, jeśli zawodnik liczy na wyjazd na Mistrzostwa Europy.

Po raz kolejny losy Grosickiego potoczyły się w sposób niezrozumiały dla kibiców, bo piłkarz na transfer czeka do ostatnich sekund okienka. Już raz "czas" przeszkodził mu w przeprowadzce do Burnley, a tym razem prawdopodobnie utrudni przenosiny do Nottingham. Tomasz Włodarczyk podaje, że WBA i Forrest spóźniły się z formalnościami o 21 sekund i Turbo zostanie przynajmniej na pół roku w składzie The Baggies.