Tulia szykuje się do wydania drugiej płyty. Premiera singla "Burza" za nami. Dominika, Patrycja, Tulia w szczerym wywiadzie [WIDEO]

Pandemia pokrzyżowała zespołowi TULIA plany. Jak dziewczyny, które były rewelacją na rynku muzycznym, dają sobie z tym radę, co robią jak nie nagrywają i nie koncertują, kiedy kolejne single, kiedy płyta? Zapraszam do wywiadu wideo z Dominiką, Patrycją i Tulią.

Wszystko zaczęło się w październiku 2017, kiedy Depeche Mode opublikowali na swoim oficjalnym fanpage’u zaskakującą folkową wersję jednego ze swoich największych przebojów, „Enjoy the Silence”. Cover wykonały cztery niezwykle uzdolnione dziewczyny ze Szczecina. Wielu fanów przecierało oczy ze zdumienia, a komentujący wręcz nalegali, by grupa nagrała kolejne utwory w unikatowej stylistyce. I tak narodziła się TULIA. Ich muzyka to połączenie klasycznych głosów charakterystycznych dla muzyki ludowej oraz najnowocześniejszej produkcji muzycznej. Przejmująca interpretacja utworu „Nieznajomy” Dawida Podsiadło oczarowała fanów muzyki do tego stopnia, że teledysk obejrzano już niemal 13 mln razy. Słuchacze z całego świata zachwycają się talentem wokalistek, magią atmosfery klipu i przede wszystkim polską kulturą. 25 maja 2018 zespół wydał debiutancki album studyjny, zatytułowany Tulia. Znalazły się na nim ich autorskie kompozycje: „Jeszcze Cię nie ma", „Wstajemy już" oraz covery piosenek polskich artystów cenionych przez wokalistki. Na rozszerzonej wersji płyty znalazło się pięć dodatkowych piosenek, w tym m.in. Depeche Mode oraz zespołu Metallica. Album dystrybuowany przez Universal Music Polska zadebiutował na 7. miejscu listy pięćdziesięciu najlepiej sprzedających się płyt w Polsce, uzyskał status platynowej płyty, sprzedając się w nakładzie przekraczającym 30 tys. egzemplarzy.

9 czerwca 2018 wystąpiły z piosenką „Jeszcze Cię nie ma” podczas koncertu „Premiery” w ramach 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym zdobyły trzy statuetki: nagrodę jurorów i publiczności oraz nagrodę specjalną od ZAiKS. 16 listopada wydały reedycję debiutanckiej płyty, wzbogaconą o pięć autorskich piosenek: „Trawnik” (z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej), „Nie Zabieraj”, „Dreszcze”, „Nasza kołysanka” (z gościnnym udziałem Marcina Wyrostka) oraz „Pali się” (do którego klip ukazał się 23 listopada). W grudniu opublikowały pamiątkowy teledysk do utworu „Nothing Else Matters” zespołu Metallica.

15 lutego 2019 zostały ogłoszone reprezentantkami Polski w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. 8 marca ogłoszono, że konkursową piosenką będzie utwór „Fire of Love (Pali się)”. 9 marca otrzymały Nagrodę Akademii Fonograficznej „Fryderyka” za fonograficzny debiut roku. Przed występem w Konkursie Piosenki Eurowizji odbyły mini trasę promocyjną po Europie, występując na koncertach promocyjnych w: Amsterdamie (Eurovision in Concert), Londynie (London Eurovision Party) i Madrycie (PrePartyES). 14 maja 2019 wystąpiły jako czwarte w kolejności w półfinale konkursu i zajęły 11. miejsce z 120 punktami (rekord wśród polskich startów), nie zdobywając jednak awansu do finału. Do awansu zabrakło im dwóch punktów.

MOTTO grupy TULIA: Wszyscy zmieniamy się, tak jak zmienia się i rozwija rzeka. Nasz początek, nasze źródło zostawiamy za sobą. Zapraszamy Was do nowego etapu, do biegu wypełnionego po brzegi nową energią i emocjami. „Rzeka” jest Wasza. Niech Was porwie i orzeźwi. Grupę TULIA tworzą młode, ale bardzo doświadczone artystki z gruntownym muzycznym wykształceniem. TULIA Dominka Siepka

Patrycja Nowicka

Tulia Biczak