TSUE zobowiązuje Polskę do zawieszenia przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej. TK odpowiada, że to decyzje TSUE są nieprawne AIP

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał w środę Polskę do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To środek tymczasowy zastosowany do czasu zakończenia innego postępowania wobec Polski, prowadzonego na wniosek Komisji Europejskiej. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że środki tymczasowe TSUE są niezgodne z polską konstytucją.