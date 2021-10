TSUE nałożył na Polskę kolejne kary. Sebastian Kaleta: Wcale nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną Lidia Lemaniak

18.10.2021 warszawa konferencja prasowa zbigniewa ziobryn/z sebastian kaleta fot. adam jankowski / polska press brak

TSUE przekazał w środę, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz KE okresowej kary 1 mln euro za to, że nie zlikwidowała Izby Dyscyplinarnej SN. – Chodzi o to, żeby zakwestionować wszystkie zmiany w polskim sądownictwie po 2015 roku, bo taka jest treść m.in. orzeczeń TSUE – one kwestionują po prostu powołania sędziowskie. A to, czy sędzia orzeka w jednej czy w drugiej izbie, jest już drugorzędne – powiedział polskatimes.pl Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski.