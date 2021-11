TSUE nakłada kary na Polskę. Fogiel: To nie spór prawny, a polityczny

„W wydanym postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 euro dziennie, licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub - w braku zastosowania się do tego postanowienia - do dnia wydania ostatecznego wyroku" - napisano w komunikacie opublikowanym przez TSUE pod koniec października.

Fogiel: To nie jest spór prawny, o wartości, to jest stricte polityczne

O stanowisko wobec działań TSUE pytany był w środę na antenie TVP Info wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Przewodniczący TSUE udowadnia, że praworządność jest jak ponton. Można ją napompować praktycznie dowolnie. To po raz kolejny pokazuje to, o czym mówiłem przed chwilą. To nie jest spór, spór który my toczymy z UE, który będzie prędzej czy później przez wiele krajów, to nie jest spór prawny, o wartości, to jest stricte polityczne – stwierdził poseł.