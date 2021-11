"TSUE jak drobny gangster". Miażdżąca krytyka Unii Europejskiej autorstwa niemieckiego socjologa

"Imponujący deficyt demokracji UE"

„Unia Europejska, niedoszłe międzynarodowe superpaństwo z imponującym deficytem demokracji, szykuje się do ukarania swoich dwóch demokratycznych państw członkowskich, ich rządów oraz obywateli, którzy je wybrali, za to, co uważa za deficyt demokracji” – pisze socjolog. W jego ocenie, władza we Wspólnocie sprawowana jest przez „niewybieralną technokrację”. Pisze też o traktatach, których właściwie nie można zmienić.

Streeck zwraca w swoim tekście uwagę na potężną rolę, jaką z czasem przypisano Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazuje, że stał się on najważniejszym organem legislacyjnym Unii Europejskiej. „Nikt nie wie na pewno, co kryje się w głębinach traktatów europejskich w ich obecnej formie, setek, a nawet tysiącach stron” – pisze autor tekstu. Jedynym wyjątkiem – podkreśla - jest właśnie TSUE, „a to dlatego, że to, co stwierdza, jest z praktycznego punktu widzenia tym, co tam jest, ponieważ sąd ma zawsze ostatnie słowo”.