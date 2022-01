TSUE a sprawa niemiecka. Kaleta: To jest dowód na to, że cała operacja przeciwko Polsce nie ma oparcia w jakimkolwiek prawie

Wiceszef resortu sprawiedliwości podczas poniedziałkowej konferencji prasowej odniósł się do oczekiwanego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. niemieckiego systemu sądownictwa.

– Przedmiotem debaty w polskich mediach stała się sprawa tzw. dieselgate i pytania do TSUE ze strony sądu w Erfurcie, który powołując się na to jak w Niemczech powoływani są sędziowie szczebla federalnego i landowego wprost wskazuje, że od początku do końca w procedurze nominacyjnej i awansowej decydujący głos mają politycy a nie sędziowie – mówił Sebastian Kaleta, podkreślając iż niemiecki sąd zapytał TSUE, czy sądownictwo w tym kraju spełnia unijne wymogi i czy należy dokonać zmiany niemieckiej konstytucji i sposobu powoływania sędziów.

Wiceminister przypomniał, że zapytanie w tej sprawie wpłynęło do TSUE wiele miesięcy temu. – I zapadła cisza. Trybunał nie rozpatruje tej sprawy – wskazał. – Wydawać by się mogło, że TSUE – widząc opór polskiego TK, ale także rumuńskiego - (...) skorzysta z okazji i przy okazji pytań od niemieckiego sądu pokaże, jakie standardy co do równości traktowania państw panują w Unii. A tu mija 20 miesięcy i nie było rozprawy, nie ma nawet opinii rzecznika. Trybunał boi się tej sprawy – mówił dalej. Polityk podkreślał, że to Niemcy są prowodyrem ataków na Polskę w kwestii sądownictwa. – Tymczasem mamy konkretną sprawę i dzieje się cisza – dodał.