Trzymał partnera za rękę. Dostał cios nożem w plecy. Rozpoznajesz sprawcę?

Do zdarzenia doszło na warszawskim Mokotowie 17 lutego ok. godz. 21. Onet relacjonuje przebieg wydarzeń za Konradem Dulkiewiczem z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Według niego, Vitaliy i Maciek spacerowali ulicą, trzymając się za ręce. W pewnej chwili nieznany mężczyzna zaczął do nich krzyczeć, by nie trzymali się za ręce.

Na tym się jednak nie skończyło. W okolicy stacji metra Wierzbno mężczyzna uderzył Vitaliy'ego w plecy i uciekł w kierunku ul. Krasickiego. Okazało się, że był to cios nożem. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście obrażenia nie były poważne.

- Na podstawie zeznań świadka policyjni technicy stworzyli portret pamięciowy sprawcy. Jeśli ktoś rozpoznaje mężczyznę przedstawionego na zdjęciu lub był świadkiem tego zdarzenia, proszony jest o pilny kontakt z policjantami przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie - apeluje w Onecie podkom. Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.