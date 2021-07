Trzy wnioski po zwycięstwie Legii Warszawa nad Wisła Płock

1. Europa najważniejsza

Trener Czesław Michniewicz wystawił w sobotę aż trzech debiutantów (Kacper Tobiasz, Maik Nawrocki i Joel Abu Hanna) i innych piłkarzy bez doświadczenia i zgrania meczowego w klubie (Ernest Muci, Jakub Kisiel, Josue i Lindsay Rose). Luquinhas, Artur Jędrzejczyk, Andre Martins, Filip Mladenovic czy Josip Juranovic zaczęli mecz na ławce - trener Czesław Michniewicz dał tym samym jasny sygnał, że najważniejszą rzeczą dla klubu jest teraz mecz rewanżowy z Florą w Tallinie. W meczowym składzie nie znaleźli się za to Artur Boruc, Mahir Emreli i kontuzjowany Bartosz Kaputska.

2. Legia musi zastąpić Kapustkę

W piątek dowiedzieliśmy się, że najgorszy scenariusz się ziścił. Bartosz Kapustka uszkodził więzadła w kolanie i czeka go wielomiesięczna przerwa. - To bardzo trudny moment zarówno dla Bartka Kapustki, jak i dla nas. Zdobył piękną bramkę, fantastyczna akcja, która jednak będzie mu się kojarzyła z olbrzymim bólem i zawodem, jaki go spotkał - mówił na piątkowej konferencji prasowej trener Michniewicz.