Trzy wnioski po zwycięstwie Legii nad Górnikiem Łęczną

Co Muci musi dalej?

Albańczyk dołączył do warszawskiego klubu rok temu, ale dopiero teraz kibice poznali go lepiej. Mahir Emreli przychodził do Legii jako "Mr. Highlight Reel", czyli król "jutubowych" kompilacji, ale młodszy kolega z pewnością nie odstaje. Przed dzisiejszym meczem Muci zdobył dwie bramki, obie z dystansu - jedna na wagę trzech punktów z Wisłą Płock, druga - na wagę remisu w Zagrzebiu. W Moskwie do siatki nie trafił, ale zrobił najważniejszą akcję meczu, która zaowocowała asystą w doliczonym czasie gry. Z Łęczną przy swoim golu Muci popisał się opanowaniem piłki i spokojem w polu karnym. Przebłyski tego piłkarza powinni cieszyć wszystkich na Łazienkowskiej, ale jeśli ma być znaczącą postacią w drużynie to musi grać bardziej regularnie i wyeliminować wahania formy.

Włoska robota

W niedzielę zabrakło na ławce rezerwowych trenera Legii Czesława Michniewicza, który musiał pauzować za czerwoną kartkę, którą obejrzał po końcowym gwizdku starcia ze Śląskiem Wrocław. Na szczęście rywal nie był z najwyższej półki, a Polaka dobrze zastąpił Alessio De Petrillo. Włoch dobrze zareagował po przerwie wpuszczając Ihora Kharatina do wsparcia Bartosza Slisza, który do tej pory grał osamotniony z dwójką ofensywnych zawodników - Luquinhasem i Joseu. De Petrillo przyznał, że Legia zagrała dzisiaj wolniej, gdyż "miała coś z tyłu głowy".