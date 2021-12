Trzy wnioski po meczu Legia Warszawa - Spartak Moskwa

Liga Europy zwodną jest

Liga Europy odbiła się Legii potężną czkawką, a aura krótkiego PR-owego błysku szybko zgasła. Drużyna, która ma pełno braków kadrowych, nietrafionych transferów i nie jest przygotowana do gry co trzy dni niczym nie przypomina zeszłorocznego mistrza Polski ani zespołu, który powinien grać w Europie. Teraz Legia żegna się z Europą i bardzo możliwe, że dłużej niż na pół roku oraz znajduje się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że lepiej byłoby skupić się na krajowym podwórku.

Są pozytywy. Gorzej być nie może

Już niedługo wszystkie polskie kluby czeka zimowa przerwa. Legioniści będą mogli naładować baterię, a kibice odpoczną od ich gry. Co ważniejsze nie będą musieli martwić się grą co trzy dni. W szatni powinny nastąpić jakieś zmiany - czy to na ławce trenerskiej czy to wśród piłkarzy, ale pewnie zobaczymy podejście numer dwa do "efektu nowej miotły". Obecny sezon i tak jest stracony, więc warto już myśleć o następnym. Najgorsze za nami, chyba że klub sensacyjnie spadnie z Ekstraklasy.