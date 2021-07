Trzy wnioski po meczu Legia - Flora. Duet napastników nie działa, Kapustka z kontuzją i uśmiech losu

1. Przyszłość duetu Pekhart - Emreli pod znakiem zapytania?

W środę Czesław Michniewicz zdecydował się na ustawienie z dwójką napastników z przodu - Tomasem Pekhartem i Mahirem Emrelim. Był to pierwszy taki eksperyment w tym sezonie i można powiedzieć, że średnio udany. Emreli miał być zawodnikiem pracującym wokół Czecha, ale nie wniósł tyle jakości co w poprzednich meczach i został zmieniony w 56. minucie. Pekhart spisał się w porządku jako napastnik odgrywający piłkę i często legioniści polegali na długich podaniach do niego. Zagrożenia pod bramką jednak nie stworzył.