Trzy scenariusze rosyjskiej agresji. Który najbardziej prawdopodobny?

Uderzenie na Ukrainę i uczynienie z niej państwa upadłego („failed state”) jest elementem szerokiej strategii Władimira Putina, której celem najważniejszym jest demontaż porządku światowego powstałego po wygraniu przez USA zimnej wojny z ZSRR. Siedem lat prób destabilizacji Ukrainy środkami hybrydowymi nie przyniosło efektu, dlatego militarna inwazja jest właściwie nieuchronna – piszą autorzy artykułu. Są to: Alexander Vindman, emerytowany oficer, były dyrektor sekcji europejskiej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie analityk Johns Hopkins School of Advanced International Studies Foreign Policy Institute; Dominic Cruz Bustillos, analityk Lawfare Institute.

Przedstawiają oni trzy scenariusze wojny, różniące się skalą działań zbrojnych Rosji. Scenariusz pierwszy to oficjalne uznanie przez Moskwę tzw. republik ludowych w okupowanym Donbasie. Następnie mogłyby one zwrócić się do Rosji z prośbą o przyłączenie (scenariusz krymski). Takim działaniom politycznym może towarzyszyć aktywność zbrojna Moskwy – głównie rękami separatystów – ale o ograniczonym zasięgu. Najpewniej sprowokowane starcia w Donbasie.