Trzy osoby oskarżone o udział w grupie przestępczej organizującej nielegalne przekraczanie granicy imigrantom z Bliskiego Wschodu

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował kolejny akt oskarżenia w sprawie działania międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej organizującej nielegalne przekraczanie granicy obywatelom z Bliskiego Wschodu. Oskarżeni to dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej oraz obywatel Ukrainy. To już trzeci akt oskarżenia w tej sprawie. Łącznie aktami oskarżenia objęto 12 przestępstw popełnionych przez 5 oskarżonych.

Śledztwo było prowadzone ze Śląskim Odziałem Straży Granicznej.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk oraz organizowanie nielegalnego transportu za wynagrodzeniem osób pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu do Republiki Federalnej Niemiec, w tym przez terytorium Rzeczypospolitej Polski kwalifikowane z art. 264 § 3 kk. Członkowie grupy działali na terenie wielu krajów w szczególności Grecji, Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec oraz krajów Bliskiego Wschodu.