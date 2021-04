Trzecia fala pandemii nie odpuszcza. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową

Pytany o majowy weekend Andrusiewicz stwierdził, że „mamy do niego jeszcze trochę czasu”. - W tej chwili jest trzecia fala. Naprawdę nie rozmawiajmy o wakacjach, nie rozmawiajmy o czymś, co ma być za kilka tygodni, kiedy dzisiaj mamy dość duży problem w szpitalach. Naprawdę, na to jeszcze przyjdzie czas, kiedy zwalczymy trzecią falę - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

O znacznym przyspieszeniu szczepień w drugim kwartale mówił wcześniej szef KRPM Michał Dworczyk. - W najbliższych dwóch tygodniach trafi do punktów szczepień w całej Polsce ponad 2 miliony szczepionek. Będą na bieżąco wykorzystywane – poinformował, dodając, że „musimy być bardziej elastyczni, myśleć o sytuacjach, kiedy będzie punktowy nadmiar szczepionek”.

Jako „krótkotrwały cel” szef KPRM wskazał przyspieszenie szczepień osób powyżej 60 roku życia. - Chcemy, by wszystkie z nich były zaszczepione jeszcze w kwietniu. Apelujemy do punktów szczepień, by przesuwały pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień – mówił. - Zwracamy się też do seniorów, by zgłaszali się do punktów i pytali o możliwość przyspieszenia szczepienia. Można też zadzwonić na infolinię 989, by poszukać najbliższego punktu – dodał.