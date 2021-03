Trzecia fala pandemii koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki: Najtrudniejszy czas jest jeszcze przed nami

Szef rządu podkreślił także , że zamieszanie wokół preparatu firmy AstraZeneca było niepotrzebne i zmusiło Europejską Agencję Leków (EMA) do wypowiedzenia się. – EMA potwierdziła, że ta szczepionka jest bezpieczna – mówił. Dodał także, że coraz więcej Polaków chce się nią zaszczepić.

- W najbliższych czterech tygodniach do Polski przyjedzie siedem milionów szczepionek AstraZeneca – przekazał premier.

Kolejny rekord zakażeń

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 29 978 nowych zakażeniach. Jest to wzrost o 13 237 w porównaniu do wczoraj i o 4 926 w porównaniu do środy z ubiegłego tygodnia. Jednocześnie to najwyższy wynik zakażeń w tym roku.

Poinformowano także o śmierci 575 osób: z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób.