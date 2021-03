Trzecia fala epidemii uderzyła w szpitale. Brak miejsc i sił. Relacje lekarzy i pacjentów

Wariant brytyjski koronawirusa (mutacja B.1.1.7) odpowiada dziś za do 80 procent wszystkich zakażeń w Polsce. Rozprzestrzenia się o ok. 40 procent szybciej niż wcześniej znane odmiany SARS-CoV-2 i powoduje ostrzejsze i bardziej niebezpieczne dla pacjentów przebiegi COVID-19. Mutacja brytyjska jest najgroźniejsza dla pacjentów najbardziej schorowanych i najstarszych wiekiem. O ile globalnie odsetek zgonów z powodu COVID-19 wywołanego przez brytyjski wariant koronawirusa jest wyższy o 30-40 procent, o tyle w wypadku najstarszych grup pacjentów śmiertelność wzrasta prawie dwukrotnie względem wcześniejszych odmian. Za sprawą wariantu brytyjskiego częściej także i poważniej chorują osoby młode i relatywnie młode a nawet dzieci. Mutacja B.1.1.7 nie jest natomiast - to jedyna względnie dobra związana z nią wiadomość - znacząco bardziej odporna na stosowane już szczepionki.

Lekarz ze wschodniej Polski: - Trzeba to sobie powiedzieć jasno. Podczas trzeciej fali ludzie trafiają do szpitali generalnie w cięższych stanach niż jesienią, a COVID-19 u większości chorych ma ostrzejszy przebieg. Specyfika wariantu brytyjskiego i unikanie zgłoszenia się na test do ostatniej chwili tworzą zabójczą mieszankę, niestety w dosłownym znaczeniu tego słowa. Bo kiedy przychodzą duszności, jest już za późno na cokolwiek innego niż wezwanie karetki. Bardzo niepokojące jest też to, że do naszego szpitala trafia generalnie znacznie więcej ludzi młodych i w średnim wieku- opowiada lekarz.

Tymczasem trzecia fala epidemii wciąż przybiera na sile. W czwartek dzienna liczba nowych zakażeń przekroczyła 34 tysiące - to już więcej niż „rekord” z okresu drugiej, jesiennej fali epidemii. Rząd wprowadził kolejne obostrzenia - przede wszystkim zamknięte zostaną przedszkola i żłobki (będą mogły do nich uczęszczać jedynie dzieci personelu medycznego). Zamknięto także zakłady kosmetyczne i fryzjerskie oraz duże markety budowlane i meblowe, z obiektów sportowych mogą korzystać tylko zawodowcy, a w sklepach i kościołach zwiększono limit powierzchni na jedną obecną we wnętrzu osobę z 15 do 20 metrów kwadratowych. Wszystkie nowe (i stare) obostrzenia obowiązują do 9 kwietnia, oczywiście z możliwością (i sporym prawdopodobieństwem) przedłużenia. Te nowe wchodzą w życie od najbliższej soboty.

Czym jeszcze - oprócz wyższego odsetka poważniejszych stanów chorobowych- trzecia fala różni się od tej drugiej?

W szpitalach bez wytchnienia

Lekarz ze wschodniej Polski: - Z mojego punktu widzenia prawie niczym. Znów jest tak, że praca nie ma w zasadzie końca. Od 16 dni miałem tylko jeden dzień przerwy. W pozostałe dni, to znaczy te, w które wracałem do domu, zostawał czas tylko na to, żeby coś zjeść i iść spać. Nawet na Netflixa nie miałem siły. Chyba dobrze, że jeszcze nie zdecydowaliśmy się z żoną na dzieci. Jeden plus, że tym razem nie boję się już zakażenia. Szczepionka zminimalizowała to ryzyko do jakichś 10 procent.

Trzeba przyznać, że tym razem praktycznie nie chorujemy. To znaczy my - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, salowe etc. Wszyscy u nas szczepili się na samym początku, nikt nie marudził - z całego personelu znam tylko dwie osoby, które nie mogły przyjąć szczepionki ze względu na określone przeciwwskazania. - mówi lekarz z dużego warszawskiego szpitala, który pracuje na oddziałach covidowych.