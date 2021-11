Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19. Rejestracja dla pełnoletnich już ruszyła

We wtorek ruszyła rejestracja chętnych na przyjęcie trzeciej – przypominającej – dawki szczepionki przeciw COVID-19. Uprawnione do przyjęcia trzeciej dawki są wszystkie osoby pełnoletnie, które są już w pełni zaszczepione od co najmniej 6 miesięcy (tzn. przyjęły jedną dawkę preparatu AstraZeneca lub dwie dawki pozostałych preparatów). E-skierowania dla uprawnionych zostaną wygenerowane w systemie automatycznie. W razie braku e-skierowania w systemie lekarz w punkcie szczepień może je wystawić samodzielnie.

W porannej rozmowie w Programie I Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska potwierdził, że trzecia dawka szczepionki będzie podawana tylko dwoma preparatami: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) oraz Spikevax (Moderna). Decyzja o tych preparatach została podjęta na podstawie rekomendacji Europejskiej Agencji Leków i polskiej Rady Medycznej działającej przy premierze.

Wiceminister podkreślił, że trzecia dawka "to bardzo ważna dawka, ponieważ z upływem czasu nasza odporność maleje". Kraska dodał, że obecnie w szpitalach przebywa 7,5 tys. chorych na COVID-19 i są to osoby coraz młodsze.