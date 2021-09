Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla wszystkich? Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski wyjaśnia

Wiceszef resortu zdrowia pytany o to, czy czwarta fala pandemii koronawirusa już nadeszła odpowiedział, że „na pewno widzimy wzrost zakażeń”. – Czy można powiedzieć, że mamy czwartą falę, porównując ostatnie 406 zakażeń, do tego, co było przy poprzednich falach – na pewno nie. Z pewnością istnieje jednak obawa, co do nadejścia czwartej fali pandemii, sytuacja musi być cały czas monitorowana, aby czwarta fala nie nadeszła – dodał.