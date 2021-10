Trzecia dawka szczepionki dla wszystkich dorosłych od 2 listopada. Jaki to będzie preparat?

– Od 2 listopada chcemy rozszerzyć tę dawkę przypominającą także dla wszystkich powyżej 18. roku życia. Na dzień dzisiejszy będzie to preparat Pfizer – przekazał. – Są doniesienia zza granicy, że można tę dawkę przypominającą także stosować z innymi preparatami. Czekamy na wypowiedzenie się Rady Medycznej – dodał.

Co więcej, polecono, by takim osobom przedłużać ważność certyfikatu zaszczepienia do roku po przyjęciu dawki przypominającej.