Trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19. Osoby po przeszczepach chcą ją otrzymać. Co na to Ministerstwo Zdrowia?

Pod koniec lipca do ministra Adama Niedzielskiego i członków Rady Medycznej ds. COVID-19 list napisał Jerzy Pyrek, świętokrzyski społecznik, który jest niemal 20 lat po przeszczepie nerki i pomaga osobom w podobnej sytuacji. Jak podaje Onet, Pyrek pierwszą dawkę szczepienia przeciw COVID-19 przyjął w marcu. Jego zdaniem osoby po przeszczepie, będące w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby wywołanej koronawirusem, na szczepienie czekały niemal tak, jak na przeszczep.

Dwukrotne szczepienie niestety okazało się niewystarczające do wytworzenia przeciwciał zapewniających skuteczną ochronę. Według opinii niektórych lekarzy wskazane jest zaszczepienie trzecią dawką – pisze w liście kielecki społecznik.

Jerzy Pyrek zwrócił w liście uwagę na to, że obecnie rośnie zagrożenie kolejną falą epidemii, natomiast maleje liczba chętnych do szczepienia, przez co nie brakuje samych szczepionek. W związku z tym prosi, by podjęto decyzję o umożliwieniu osobom po przeszczepie przyjęcia trzeciej dawki szczepienia. Jak podaje Onet, Pyrek zwraca uwagę także na to, że w Izraelu taka decyzja już zapadła.