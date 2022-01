Trzech napastników pobiło 29-latka w Kuźni Raciborskiej. Byli pijani, usłyszeli już zarzuty

Do ataku na 29-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego doszło w niedzielę 2 stycznia bieżącego roku około godziny 8.30.

- Wtedy to kilka minut po zdarzeniu dyżurny raciborskiej komendy odebrał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny na terenie prywatnej posesji w Rudzie Kozielskiej przy ulicy Raciborskiej. Na miejsce pilnie pojechali policjanci z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej. Zastali tam poszkodowanego z obrażeniami głowy i brzucha, któremu załoga pogotowia udzielała pomocy medycznej - mówi Mirosław Szymański, rzecznik policji w Raciborzu.

Stróże prawa szybko ustali wizerunek sprawców na podstawie zebranych informacji i już po kilkudziesięciu minutach po zajściu zatrzymali trzech sprawców. Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że cała trójka jest nietrzeźwa. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Napastnicy od kuźniańskich śledczych usłyszeli zarzut pobicia, do którego się nie przyznali. Prokurator na wniosek policji we wtorek 4 stycznia bieżącego roku zastosował w stosunku do trzech podejrzanych dozór policyjny. Teraz grozi im do trzech lat odsiadki.

