Trzech Króli. Wolne od pracy. Sprawdź wszystkie dni wolne od pracy w 2022 roku OPRAC.: Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. fot. pixabay.com

Święto Trzech Króli (Święto Objawienia Pańskiego) przypadające 6 stycznia jest z mocy prawa jednym z kilkunastu świątecznych dni wolnych od pracy w ciągu roku. Pracownikowi przysługuje tego dnia wolne i nie wymaga to złożenia wniosku o urlop. Osoby tego dnia zobowiązane do pracy mają prawo do dodatkowego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracodawcą (przełożonym).