Trzech Króli 2021. Co to za święto? Skąd się wzięło? Jak oznaczyć drzwi: C+M+B czy K+M+B? Tradycje, zwyczaje. Czy trzeba iść do kościoła?

Święto Trzech Króli. Rzecznik Episkopatu apeluje, by oznaczyć drzwi domów: K+M+B lub C+M+B. A skąd wziąć w tym roku święconą kredę?

- Pomimo obostrzeń związanych z pandemią i utrudnionego dostępu do liturgii, postarajmy się i w tym roku oznaczyć pobłogosławioną kredą drzwi naszych domów, pisząc K+M+B lub C+M+B - zaapelował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak SJ. W środę, 6 stycznia przypada Święto Trzech Króli, kiedy to właśnie zwyczajowo na drzwiach wejściowych w wielu domach umieszcza się te litery - inicjały Kacpra, Melchiora i Baltazara, wypisane poświęconą w kościele kredą. A co, jeśli w tym roku ktoś skorzysta z dyspensy związanej z pandemią i nie będzie go w to święto na mszy w kościele? Rzecznik KEP podpowiada.