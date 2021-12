Trzaskowski odpowiada premierowi ws. Ronda Dmowskiego

W piątkowy wieczór premier Mateusz Morawiecki odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do ostatnich działań stołecznych radnych i warszawskiego ratusza.

Po blisko dobie na udzielenie premierowi odpowiedzi w obu sprawach zdecydował się Rafał Trzaskowski.

„Panie Premierze, R. Dmowski jest uhonorowany w innych miejscach w Warszawie – pomnik przy al. Szucha czy Dw. Wschodni. Rondo jego imienia stało się symbolem walki o prawa kobiet. Te, które po kolei próbujecie ‘anulować’. A niepokojący Pana wniosek do Rady Miasta złożyły kobiety” – napisał na Twitterze prezydent stolicy. Polityk wyraził przy tym nadzieję, że Mateusz Morawiecki „z równym zaangażowaniem” zajmie się „kolejkami karetek pod szpitalami, szalejącą drożyzną czy szemranymi interesami kolegów z rządu”. „Co do naszych plakatów, to przekaz jest jasny. Na święta życzymy każdemu, bez wyjątków, także Panu, wszystkiego dobrego” – skwitował.