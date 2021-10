Trzaskowski największym zwolennikiem Marszu Niepodległości? „Ze względu na przekorę Polaków będzie wyjątkowo liczny”

„Wojewoda wyraził zgodę na cykliczne organizowanie tzw. Marszu Niepodległości. To nie tylko kolejny przykład wspierania przez obecną władzę skrajnych nacjonalistów. Ta decyzja jest po prostu niezgodna z prawem. Jako prezydent Warszawy zwróciłem się do sądu o jej uchylenie” – napisał wówczas na Twitterze Trzaskowski.

25 października wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wyraził zgodę na rejestrację Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego w kolejnych latach. Tym samym przyznał wydarzeniu pierwszeństwo przed innymi manifestacjami. Dzień później prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaskarżył decyzję wojewody do sądu.

W piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy uchylenie decyzji wojewody o rejestracji wydarzenia cyklicznego Marsz Niepodległości. Miało to związek ze złożeniem zażalenia na decyzję Sądu Okręgowego, który uchylił w środę decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia Marsz Niepodległości. Decyzja sądu drugiej instancji jest prawomocna.

W sobotę o Marsz Niepodległości w Radiowej Trójce pytany był wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin.

– Chcę powiedzieć, że uważam, iż taki marsz, który ma już dwunastoletnią tradycję i temu środowisku politycznemu, z którym ja się nie utożsamiam, po prostu się udał i bardzo wielu Polaków po prostu „kupiło to” jako dobrą formę demonstrowania swojego patriotyzmu. Naprawdę do organizacji tzw. narodowych nie należy w całej Polsce, jak sadzę, sto tysięcy ludzi, a tylu ludzi chodzi w tym marszu, i to całymi rodzinami, z dziećmi, z wózkami itd. – mówił.

Zdaniem wiceministra „to jest forma zaproponowana przez konkretne środowisko polityczne i ona się po prostu sprawdziła i udała”.

– Uważam, krótko mówiąc, że „największym” zwolennikiem tego marszu i jego masowego charakteru jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, bo on, uruchamiając akcję przeciwko temu marszowi – po pierwsze powoduje, że od trzech tygodni gadamy o tym marszu, nagłaśniając go; po drugie – właśnie ze względu na przekorę Polaków, jeżeli nie pozwalają, to tym bardziej idziemy – podejrzewam, że będzie wyjątkowo liczny – podsumował Jarosław Sellin.