Trzaskowski: musimy być gotowi do przejęcia władzy. Czy możliwe są przedterminowe wybory?

Trzaskowski, który sam niedawno przechodził COVID-19 gorzko ocenia przygotowania PiS do drugiej fali koronawirusa.

Pierwsza fala pandemii rzeczywiście mogła wszystkich zaskoczyć. Natomiast PiS nie zrobił nic, aby przygotować się do drugiej fali COVID-u, ponieważ politycy partii rządzącej zajęci byli głównie próbą przeforsowania wyborów już 10 maja. Ten czas został w dużej mierze zmarnowany, a premier raz po raz obwieszczał zwycięstwo nad pandemią – komentuje Trzaskowski w Onecie. - Pomiędzy drugą a trzecią falą COVID-19 również było mnóstwo chaosu.

Prezydent Warszawy skrytykował także działania rządu wokół systemu szczepień, które są chaotyczne.

W długiej rozmowie dotyczącej wielu spraw związanych z polityką, padło pytanie także o przedterminowe wybory. Czy zdaniem Rafała Trzaskowskiego wybory odbędą się wcześniej?

Bardzo bym chciał, żeby tak się stało, bo uważam, że każdy dzień rządów PiS dalej niszczy polską demokrację. Jestem też przekonany, że gdyby była taka decyzja, na opozycji dojdzie do szybszego porozumienia. Jeżeli natomiast pyta mnie pan, czy uważam to za prawdopodobne, to odpowiem, że nie – mówił w Onecie prezydent stolicy.