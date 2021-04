Trzaskowski jest liderem w rankingu zaufania. Najwięcej tracą rządzący

Wyniki najnowszego sondażu IBRiS wskazują na to, że Trzaskowski po raz pierwszy stanął na pierwszym miejscu. Rafał Trzaskowski cieszy się zaufaniem 40,6% Polaków.

W rozmowie z Onetem Rafał Trzaskowski komentuje:

Z dużą ostrożnością podchodzę do sondaży, poza tym niezręcznie jest mi mówić o sobie. Pierwsze miejsce oczywiście cieszy i mobilizuje do dalszej wytężonej pracy. Zwłaszcza, że dzisiaj sytuacja wymaga od nas tego, byśmy potrafili unieść się ponad codziennie uszczypliwości i złośliwości i zająć się tym, co najważniejsze - radzeniem sobie z epidemią, organizowaniem jak najbardziej efektywnych planów szczepień czy zadbaniem o to, by pieniądze, które przyjdą do nas z Unii Europejskiej, mogły służyć wszystkim i napędzały rozwój całego kraju, a nie były rozdawane tylko i wyłącznie według kryteriów politycznych