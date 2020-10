Trzaskowski: Jarosław Kaczyński ponosi odpowiedzialność za ataki swoich bojówek na protestujących. Coraz więcej ludzi ma już dość tej władzy

- Nieprzebrane tłumy na ulicach Warszawy. Niemożliwe do policzenia. Solidaryzujemy się z protestującymi- zaczął wpis. - Czas jednak zastanowić się co dalej. PiS zafundował wszystkim (głównie młodzieży) kolejną lekcję obywatelską- dodał.

Trzaskowski przyznał, że jest protest w obronie praw kobiet, ale "to jest już także protest przeciw cynicznej władzy". - Pozorowane ruchy prezydenta i rządu już nie wystarczą. Wszyscy pamiętamy, że Jarosław Kaczyński jeszcze przed dwoma dniami dolewał oliwy do ognia. Ponosi dziś odpowiedzialność za ataki swoich bojówek na protestujących- czytamy we wpisie.