Trybunał w Strasburgu: Polska naruszyła prawo do sądu i rzetelnego procesu

Europejski sąd orzekł w piątek, że obecność Mariusza Muszyńskiego w składzie orzekającym TK naruszyła prawo przedsiębiorcy do rzetelnego procesu.

Sąd konstytucyjny również nie uwzględnił roszczeń przedsiębiorcy, więc prawnicy przedsiębiorcy skierowali sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podnosili przy tym, że obsada TK była nieodpowiednia.

Jednym z wątków sprawy zajął się także Trybunał Konstytucyjny. W jego składzie zasiadał wówczas Mariusz Muszyński (tzw. sędzia dubler), który został mianowany do TK na miejsce jednego z sędziów uprzednio mianowanego przez Sejm.

Wyrok skomentował także rzecznik praw obywatelskich. Przypomniał,że już rok temu wskazał, iż sprawa ta ma niezwykle ważne znaczenie dla obywateli Polski i ich prawa do sądu.

„Czy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej z dublerami (3 narzuconymi przez sejm i Prezydenta Andrzeja Dudę na miejsce prawidłowo wybranych 3 sędziów TK, których nie dopuszczono do orzekania) spełnia standard niezależnego sądu i gwarantuje wykonanie prawa człowieka w tym zakresie? Nie” - stwierdzili sędziwie.

Dodali, że Polacy maja prawo do niezależnego i bezstronnego Sądu.

„RPO jest zdania, że wadliwe powołanie sędziego rzeczywiście powoduje wątpliwości co do prawidłowości orzeczenia wydanego w składzie z jego udziałem (argumenty te polski Rzecznik przedstawił także w sprawie islandzkiej, gdzie obywatel Islandii skarży się przed ETPCz na wyrok wydany przez sędziego wybranego niezgodnie z islandzkim prawem; to sprawa Ástráðsson przeciwko Islandii)” - czytamy w stanowisku.

RPO podkreślał, że zgodnie z europejskimi standardami organ sądowy musi być wybierany w zgodzie z systemem prawnym danego kraju. Dzięki temu bowiem sądy i trybunały są wolne od wpływów władzy wykonawczej.

Adam Bodnar wskazał, że zgodnie ze standardami europejskimi „osoba w sposób rażąco niewłaściwie umocowana na stanowisku sędziowskim nie powinna pełnić funkcji orzeczniczych”.

Jego zdaniem sędziowie dublerzy cały czas mogą się obawiać, że prezydent przyjmie ślubowanie pierwotnie wybranych sędziów, nie mogą więc czuć się pewnie.

„Trybunał został podporządkowany, a władza wykonawcza w efekcie zyskała narzędzie do formalnego legalizowania ustaw przyjętych przez parlament mimo ich widocznych wad konstytucyjnych. To pozwoliło na przyjmowanie ustaw sądowych, których niekonstytucyjność staje się coraz poważniejszym problemem dla Polski i Polaków” - uważa RPO.