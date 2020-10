Trybunał Konstytucyjny zakazał aborcji ze względu na wady płodu

Według wnioskodawców, tzw. aborcja eugeniczna, czyli z przesłanek embriopatologicznych - przeprowadzana w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu - może być niezgodna z polską konstytucją. Jest to jedna z trzech sytuacji w polskim prawie, która dopuszcza przerwanie ciąży.

Wniosek w tej sprawie złożyli już trzy lata temu posłowie PiS (ze względu na zakończenie kadencji parlamentu uległ on jednak dyskontynuacji), a w ubiegłym roku złożyli go ponownie.

Zgodnie z ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w Polsce dostęp do legalnej aborcji możliwy, gdy:

Przed siedzibą TK pojawili się także zwolennicy zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

RPO: Wszelkie zmiany powinna poprzedzać rzetelna debata

Do sprawy zmian w ustawie odniósł się w komunikacie rzecznik prawo obywatelskich Adam Bodnar. Jego daniem „ewentualna zmiana przepisów antyaborcyjnych winna być poprzedzona rzetelną, publiczną debatą, podczas której zainteresowane strony będą mogły przedstawić swoje racje”.

RPO podkreślił, że prawodawca, gwarantując możliwość terminacji ciąży w trzech przypadkach przewidzianych w ustawie, powinien jednocześnie zapewnić realny dostęp do tej procedury.

Zdaniem Bodnara w praktyce możliwość ta bywa jednak znacznie ograniczona, m.in. poprzez stygmatyzację pacjentek chcących dokonać zabiegu, braku standardów postępowania z pacjentką, która chce skorzystać z aborcji, czy lekarską „klauzulę sumienia”.

Rzecznik praw dziecka: Aborcja eugeniczna to odbieranie prawa do życia

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak stwierdził z kolei w piśmie skierowanym do TK, że aborcja eugeniczna to „odbieranie prawa do życia", ponieważ „pozwala zabić nienarodzone dziecko na podstawie jedynie podejrzenia wystąpienia ciężkiej choroby”.