Trwają wielkie manewry z trzech stron. Czy to wstęp do inwazji Rosji na Ukrainę? Grzegorz Kuczyński

Jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, musi liczyć się z walką miejską fot. MIL.RU

To apogeum rosyjskich manewrów wojskowych w sąsiedztwie Ukrainy. Wielkie ćwiczenia na Białorusi, wielkie ćwiczenia w Południowym Okręgu Wojskowym, a za chwilę manewry na Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym. Rosja wciąż nie ma zdolności do zmasowanej inwazji na Ukrainę. Zakładając, że ta opcja wciąż leży na biurku Putina, to właśnie wspomniane ćwiczenia pozwolą szybko przejść do działań wojennych.