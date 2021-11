Trwa spotkanie wiceministra zdrowia z politykami ws. IV fali pandemii

Kraska: Wspólnym tematem fundusz kompensacyjny

W rozmowie z dziennikarzami przekazał, że strona rządowa dostała różne propozycje na walkę ze stukami pandemii, praktycznie ze wszystkich klubów, oprócz Platformy Obywatelskiej. - Wiele propozycji jest wspólnych. Myślę, że dzisiaj wypracujemy przynajmniej kilka punktów, które będą do uzgodnienia między wszystkimi siłami politycznymi, bo taki jest sens tego spotkania, aby pewne rzeczy wspólne ustalić. Mam nadzieję, że z tego spotkania wyjdziemy już z konkretnymi propozycjami – mówił.

Ekspert Porozumienia niewpuszczony na spotkanie

Strzeżek twierdzi, że organizator spotkania odmówił wpuszczenia na nie dr. Grzesiowskiego, argumentując, że nie jest on politykiem. - To oznacza, że na to spotkanie może wejść Janusz Kowalski, Anna Maria Siarkowska, mogą wejść antyszczepionkowcy, a nie może wejść ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 – stwierdził poseł, domagając się obecności dr Grzesiowskiego na spotkaniu z przedstawicielami resortu zdrowia.