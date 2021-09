Trwa spotkanie protestujących medyków z wiceministrem zdrowia. "Startujemy z merytorycznymi rozmowami"

O tym, ż to nowy wiceminister będzie przedstawicielem resortu zdrowia poinformował minister Adam Niedzielski podczas wtorkowego briefingu w Sanoku.

Jednocześnie minister po raz kolejny wezwał protestujących medyków do spotkania. Szef resortu zdrowia zaproponował godzinę 14 w poniedziałek. - Problemy musimy rozwiązywać przy stole i proszę Komitet Protestacyjny o nieodtrącanie wyciągniętej ręki - mówił.

Przypominając, w sobotę w czasie konferencji prasowej w kolejnym dniu protestu medyków pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów doszło do tragedii, w wyniku której zmarł mężczyzna.

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do sobotnich tragicznych wydarzeń na terenie "białego miasteczka”. Polityk złożył kondolencje rodzinie zmarłego.

Dopytywany o datę odpowiedział, że „jeśli byłby logistyczny problem na dotarcie dziś na spotkanie o 14, to możemy skorzystać z rozwiązań, do których się już przyzwyczailiśmy, jak na przykład do telerozmowy”.