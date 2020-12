Trwa śledztwo w sprawie śmierci Diego Maradony. "Po upadku pozostawał bez opieki przez trzy dni"

Do wypadku miało dojść w środę. Tydzień przed śmiercią Maradona upadł na prawą stronę głowy. Wtedy mówiono o szczęściu w nieszczęściu, bowiem "Boski Diego" miał operowaną lewą stronę głowy. Usunięto mu krwiaka podtwardówkowego mózgu. - Maradona nie był w stanie podjąć żadnej decyzji. Po tym upadku został bez żadnej opieki przez trzy dni. Był sam, nikt go nie odwiedził i nie mu pomógł - mówi Rodolfo Baque, prawnik Giseli Madrid.

Agencja informacyjna Telam informuje, że Madrid złożyła fałszywe zeznania. W oświadczeniu napisała, że w dniu śmierci Maradona odmówił "kontroli parametrów życiowych". Ponoć do żadnych prób kontroli zdrowia mistrza świata z 1986 roku w ogóle nie doszło. Psychiatra Susana Cosachov i psycholog Carlos Diaz mieli wtargnąć do pokoju Maradony, gdy ten nie reagował na pukanie do drzwi. Okazało się, że było już za późno na ratunek.