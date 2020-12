Trwa posiedzenie zarządu Solidarnej Polski. Partia Ziobry opuści Zjednoczoną Prawicę?

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego kompromis ws. unijnego budżetu to ogromy sukces Polski. Inaczej uważa Zbigniew Ziobro, który jeszcze kilka dni przed szczytem w Brukseli przekonywał, że premier ma takie samo zdanie jak on na temat uzależnienia unijnych pieniędzy od praworządności w krajach członkowskich.

W środę zatwierdzono w Brukseli unijny budżet. Było to możliwe, ponieważ Polska i Węgry zrezygnowały z jego zawetowania. Ostatecznie przywódcy państw Unii Europejskiej zawarli na kompromisowe porozumienie ws. mechanizmu „pieniądze za praworządność”. Choć ustanowiony kompromis zakłada uzależnienie wypłat unijnych funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa, to szefowie państw i rządów UE przyjęli jednak deklarację szczytu UE, która m.in. odkłada stosowanie mechanizmu „pieniądze za praworządność”.

Woś: Solidarna Polska może wyjść z koalicji

W podobnym tonie wypowiadał się wiceprezes Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Rozporządzenie o warunkowości, które może być taką ideologiczną pałką do używania przez instytucje europejskie, nie zmieniło się ani o przecinek. Wszystkie sukcesy, które są teraz ogłaszane, odnoszą się wyłącznie do konkluzji – mówił na antenie Radia Plus.