Trwa posiedzenie Rady Krajowej PO. Budka: „Jesteśmy gotowi odbudować Polskę” Adam Jankowski

- Jesteśmy tutaj, by potwierdzić gotowość do zmian. By potwierdzić, że jesteśmy gotowi, by odbudować Polskę - oświadczył Borys Budka, podczas rozpoczęcia posiedzenia Rady Krajowej PO. Wydarzenie ma zapoczątkować zmiany programowe Koalicji Obywatelskiej, które w dużej mierze będą opierać się na „bezpieczeństwie”. - Nasza wizja opiera się na 3 fundamentalnych słowach: jawność, niezależność, partnerstwo – mówił Budka.