Trwa Konwencja Krajowa PO. Tusk: PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej

Tym razem konwencja największej partii opozycyjnej nie odbędzie się w jednym z największych miast Polski, a w 22 tysięcznym Płońsku woj. mazowieckie). Decyzję o tej lokalizacji podjąć miał sam szef PO Donald Tusk, który chce odkleić od ugrupowania łatkę „partii wielkomiejskiej”. Konwencja ma także stanowić „rozgrzewkę” przed wyborami regionalnymi.

Konwencja rozpoczęła się od wystąpienia Donalda Tuska. - Jesteśmy w pierwszym rzędzie Polakami, wiemy, co to znaczy być polskim patriotą. Wiemy i to jest też taka konstytucja Platformy Obywatelskiej. Wiemy, co znaczy miłość do tej małej lokalnej ojczyzny. Wiemy, że nie ma nieważnego miejsca w Polsce, że nie ma nieważnego człowieka w Polsce. Być Europejczykiem, to znaczy być Polakiem, być mieszkańcem Płońska, być mieszkańcem polskiej wsi. Tu się nic nie kłóci. Dzisiaj miłość do małej ojczyzny oznacza także tę wielką potrzebę utrzymania Polski w Unii Europejskiej – mówił lider PO. - Po to właśnie jesteśmy, jako Platforma Obywatelska, po to, żeby bronić interesów Polski, Płońska i innych, ośmiuset burmistrzowskich miast, ponad stu miast prezydenckich – dodał.