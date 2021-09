Trwa kolejna odsłona negocjacji ws. Turowa. Związkowcy zapowiadają protest w Luksemburgu

Strona czeska, w ramach zaproponowanej ugody, chce by Polska zapłaciła jej 50 mln euro rekompensaty za straty środowiskowe po stronie czeskiej, które miałaby powodować kopalnia Turów.

W piątek polska delegacja ponownie udała się do Pragi.

Jabłoński: Liczę że dziś porozumiemy się co do konkretów

- W dalszym ciągu zachowujemy, tak jak przez cały czas tych rozmów, nadzieje, że uda się doprowadzić do porozumienia. Liczymy, że strony czeskiej również takie podejście się pojawi - powiedział przed rozpoczeciem negocjacji w rozmowie z dziennikarzami wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Mamy nadzieję, że skończy się ten okres, w którym te rozmowy były w sposób sztuczny i nieuzasadniony przedłużane – mówił.

Co Polska powinna zrobić ws. Turowa? Ozdoba: „Nie płacić ani jednego eurocenta”

Dodał, że ze strona polska liczy, iż dzisiaj będziemy w stanie się porozumieć co do konkretów. - Bo zależy nam na tym, aby to porozumienie zostało zawarte w sposób szybki i sprawny - podkreślił wiceszef MSZ.