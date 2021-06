Trwa impas ws. RPO. Senat odrzucił kandydaturę Lidii Staroń

Nim doszło do głosowania Lidia Stroń odpowiadała na serię pytań izby wyższej. – Kim powinien być rzecznik? Ta funkcja wymaga niezależnego myślenia, a przede wszystkim niezależności, nie tylko od innych polityków i partii, ale także niezależności do różnych grup interesu walczących o zawłaszczanie państwa dla swoich własnych potrzeb. To wiemy, bardzo często tak było - mówiła.

Kandydatka na RPO uważa, że stałam się obiektem „bezpardonowych ataków”. - Ataki na mnie nie zmieniły mojego podejścia i działania na rzecz ludzi. Doświadczyłam prób wywierania nacisku, a mimo to potrafiłam się im oprzeć. Udało mi się obronić przepisy, choć oponenci uruchomili arsenał środków, aby tą droga wrócić do stanu pierwotnego, odebrania milionom ludzi prawa do nabycia własności swoich mieszkań. Nie zdołali osiągnąć swojego celu – mówiła.

Senator odniosła się także do zarzutu, że nie posiada wykształcenia prawniczego. – Rzecznik nie musi być prawnikiem, gdyby to był warunek konieczny, byłby w ustawie. Dzięki temu może zachowywać obiektywizm. Większy dystans w ocenie pracy organów stojących na straży sądów, prokuratury, korzystając z opinii specjalistów z danej dziedziny prawa. W tym miejscu należałoby podkreślić, że nie kandyduję na ministra sprawiedliwości, a nawet on nie musi być prawnikiem – stwierdziła Lidia Staroń.