Trwa ewakuacja z Charkowa do Kijowa? Internauci donoszą o wzmożonych lotach ukraińskich jednostek

Użytkownicy Twittera, bardzo aktywni o tej porze, donoszą w piątkowy wieczór o niepokojących sygnałach dobiegających z Ukrainy. Na "złapanych" zrzutach map widać ruchy samolotów ukraińskich wylatujących z Charkowa w stronę Kijowa. Według nich może trwać ewakuacja władz.

"Ukraińskie pogotowie ratunkowe An-26 również wyjeżdża z Charkowa do Kijowa. Trzeci samolot w 45 minut" - melduje jeden z Twitterowiczów. Kolejny użytkownik Twittera replikuje, i pisze, że ten ruch to po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, które odbyło się dzisiaj w Charkowie i prawdopodobnie urzędnicy wracają do Kijowa.