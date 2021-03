Trwa 25. Festiwal Ludwiga van Beethovena. Koncerty można oglądać online. Jeszcze wiele świetnie zapowiadających się wydarzeń

Krakowski piosenkarz Patrick The Pan serwuje nowe nagranie - "Porozmawiajmy o emocjach"

Czy zamiatanie emocji pod dywan pomaga? Czy omijanie problemów to recepta na szczęście? W najnowszym singlu “Porozmawiajmy o emocjach” Patrick The Pan nawołuje do szczerości w relacji każdej maści. To już drugi utwór, który zapowiada czwartą płytę artysty zatytułowaną “Miło wszystko”, która ma ukazać się już w czerwcu 2021 roku.