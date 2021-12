„Trup w szafie Giertycha”? Adwokat tłumaczy się ze słów o „parchach”

Młodszemu pokoleniu Roman Giertych kojarzy się głównie jako adwokat sympatyzujący z liberalną opozycją. Wielu zapewne nie pamięta, bądź nie wie, że ma za sobą narodową przeszłość. Do czasów tych powraca dziś portal Tvp.Info, który przypomina jego artykuł opublikowany na łamach pisma „Wszechpolak”.

„Zostaniecie dranie, rozliczeni co do grosza. Nie będzie to akt zemsty, ale sprawiedliwości. Już pięćdziesiąt lat nasza Ojczyzna dźwiga na swoim grzbiecie takie parchy, jak wy. Przyjdzie jednak chwila, gdy Naród zrozumie, kto na nim żeruje” – pisał Giertych.

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” w kontekście tego artykułu pisało o „trupie w szafie Romana Giertycha” i zarzucało mu antysemityzm.

„Wyszło szydło z worka” – komentował w 2007 roku Marcin Kornak, redaktor naczelny „NIGDY WIĘCEJ”. „Od dawna wiadomo, że Giertych otacza się skrajnymi nacjonalistami i antysemitami, sam jest do nich podobny” – dodał.