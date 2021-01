Trump wraca na Florydę, a mieszkańcy Palm Beach już kręcą głowami. Boją się utraty ciszy i spokoju przez powrót miliardera

Kiedy kilkadziesiąt godzin przed opuszczeniem Białego Domu przez Donalda Trumpa przed jego posiadłością na Florydzie pojawiły się ciężarówki, sąsiedzi miliardera kręcili głowami. Wiedzieli, że Trump przeprowadza się na Florydę, a nie jest tajemnicą, że wielu mieszkających w pobliżu w Mar-a-Lago w Palm Beach, gdzie miliarder ma swoją posiadłość, nie pała sympatią do niego. Bardzo wielu z nich to bogaci ludzie, sympatycy Demokratów.

- Od czasu zamieszek na Kapitolu nastąpiła prawdziwa zmiana, co do tego, czy Mar-a-Lago będzie nadal miejscem, w którym republikanie i różne konserwatywne grupy będą chciały organizować swoje imprezy - mówi Stapleton i dodaje, że mogą teraz tego nie chcieć.

Trump kupił posiadłość w 1985 i przekształcił ją w prywatny klub, który stał się jego zimowym domem w ciągu ostatnich czterech lat. Jednak sąsiedzi obawiają się, że może stać się jego stałym domem. Mieszkańcy Palm Beach wysłali list do władz miasta, powołując się na porozumienie z 1993 roku, które według nich zabrania stałego zamieszkiwania na terenie posiadłości, bo jest to klub towarzyski. - Myślę, że obroną Trumpa będzie to, że jest to sprawa polityczna - powiedział Demokrata Dave Aronberg, prokurator stanowy hrabstwa Palm Beach. W sądzie może powiedzieć, że miasto i wszyscy wiedzieli, że on tam mieszka i nigdy nie starali się egzekwować tego porozumienia, aż do teraz, gdy przestali się zgadzać z jego polityką.