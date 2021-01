Trump nie pogodził się z przegraną. Chcę tylko znaleźć 11 780 głosów, mówił sekretarzowi stanu Georgia (VIDEO)

Donald Trump nadal nie może pogodzić się z przegraną w listopadowych wyborach prezydenckich. Jak wynika z rozmów ujawnionych przez dziennik „Washington Post”, prezydent naciskał na sekretarza stanu Georgia, by ten „znalazł” mu liczbę głosów potrzebną do pokonania Joe Bidena.

Ten ostatni wygrał w Georgii, co było sensacją. Było to bowiem pierwsze zwycięstwo Demokraty w tym stanie. Brad Raffensperger, który wywodzi się z Partii Republikańskiej, zapewnił jednak Donalda Trumpa, iż wygrana Bidena 11 780 głosów była uczciwa. W odpowiedzi na to Trump zareagował: - Chcę tylko znaleźć 11 780 głosów, czyli o jeden więcej niż potrzebujemy, bo wygraliśmy w tym stanie. Nie ma mowy, bym przegrał w Georgii.

Takie nastawienie udzieliło się wielu politykom Partii Republikańskiej, którzy zasiadają w Senacie i Izbie Reprezentantów. Połączone izby Kongresu mają niebawem zatwierdzić grudniowe ustalenia Kolegium Elektorskiego 6 stycznia i wielu Republikanów mówi, ze będzie domagać się ponownego liczenia głosów w niektórych stanach.

Nie opóźni to jednak, jak twierdzą amerykańskie media, ceremonii zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielką niewiadomą pozostaje to, czy w ceremonii tej będzie uczestniczyć prezydent Donald Trump.

Niewiadomą pozostaje też wynik wyborów do Senatu we wspomnianym stanie Georgia, które odbędą się we wtorek. Jeśli dwa brakujące głosy zdobędą Demokraci, to zyskają przewagę nie tylko w Izbie Reprezentantów, ale także w Senacie.

W kampanię poparcia dla kandydatów Republikanów włączył się Donald Trump, który ma przybyć do Georgii w poniedziałek. Po wycieku rozmowy Trumpa z sekretarzem stany Georgii, wsparcie Trumpa może się okazać niedźwiedzią przysługą.