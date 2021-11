Trumna ze szczątkami Maurycego Mochnackiego już w Polsce

Uroczystość powitania szczątków Maurycego Mochnackiego, który po 187 latach powrócił do kraju, odbyła się w asyście wojskowej na płycie Wojskowego Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie. Wziął w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że starania o to, aby Maurycy Mochnacki powrócił do ojczyzny trwały blisko dwa lata. Premier Mateusz Morawiecki zlecił wówczas działania mające na celu odnalezienie, a następnie sprowadzenie do kraju „wybitnego architekta polskiej tożsamości”.

Maurycy Mochnacki był działaczem i publicystą politycznym, teoretykiem polskiego romantyzmu oraz pianistą. Był również uczestnikiem i kronikarzem Powstania Listopadowego.

Zmarł na gruźlicę 20 grudnia 1834 w Auxerre. To właśnie tam, na cmentarzu Saint-Amatre, spoczywały dotychczas jego szczątki.