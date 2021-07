Trujące grzyby w Polsce, które łatwo pomylić z jadalnymi. Uwaga! Ich spożycie jest zagrożeniem dla życia i zdrowia

Trujące grzyby, które łatwo pomylić

Grzyby niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego dzielą się na dwie podgrupy:

trujące śmiertelnie trujące

Szczególnie groźne są te drugie, gdyż to one uszkadzają wątrobę, nerki i inne narządy, co w efekcie może doprowadzić do śmierci.

Udając się na grzybobranie należy zachować szczególną ostrożność i nigdy nie zbierać grzybów, co do których nie mamy stuprocentowej pewności. Wiele spośród śmiertelnie trujących okazów jest niezwykle podobnych do tych jadalnych. Które grzyby najłatwiej jest pomylić?

trującego Muchomora zielonawego, jadowitego lub plamistego z jadalną Czubajką kanią

trującą Piestrzenicę kasztanowatą ze Smardzem

trującego Zasłonaka rudego z Rydzem

Wykaz śmiertelnie trujących grzybów, które można spotkać w Polsce i łatwo je pomylić z jadalnymi, znajduje się w galerii.