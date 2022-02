Trudne warunki w Tatrach i Beskidach. Na górskim szlaku najważniejszy jest zawsze zdrowy rozsądek

Górale zacierają ręce i liczą dudki, ale też ferie zimowe to najlepszy czas, żeby poszusować na nartach, napić się ciepłej herbaty w schronisku albo po prostu pochodzić po górach.

- Tak naprawdę dużo więcej pracy mamy już od świąt Bożego Narodzenia. Potem jest Święto Trzech Króli i zaraz zaczynają się ferie zimowe, w tym okresie w góry przyjeżdża dużo więcej osób - przyznaje Sławomir Czubak, naczelnik grupy karkonoskiej GOPR. - W tym roku jest o tyle trudniej, że bardzo dynamicznie zmienia się pogoda - dodaje.

Nie tylko w Karkonoszach, podobnie jest w Tatrach czy Beskidach. W nocy z wtorku na środę potężna lawina śnieżna zeszła z Marchwicznego Żlebu i do Morskiego Oka. Gdyby doszło do tego w ciągu dnia, pewnie zginęłoby wiele osób, bo zwały śniegu przetoczyłyby się przez tzw. Ceprostradę, czyli popularny żółty szlak turystyczny prowadzący znad Morskiego Oka na Szpiglasową Przełęcz. W sobotę, 29 stycznia, lawina przysypała narciarza w rejonie Kasprowego Wierchu. Na pomoc zasypanemu wyruszyli ratownicy dyżurujący na Kasprowym Wierchu oraz w Dolinie Gąsienicowej. Z Zakopanego wystartował śmigłowiec policyjny, który zastępuje maszynę TOPR. Mimo szybkiej akcji poszkodowany zmarł po przetransportowaniu do szpitala. Niemal w tym samym czasie ratownicy zostali wezwani do Doliny Pięciu Stawów Polskich, gdzie lawina śnieżna, schodząc ze zboczy Kosturów, porwała dwie osoby. Jeden z poszkodowanych zdołał sam się uwolnić spod śniegu. Drugą osobę lawina porwała aż do wód Czarnego Stawu Polskiego. Ratownikom nie udało się jej uratować.