Troje kandydatów na RPO. PSL i Konfederacja z własnym pretendentem

Szef klubu KO Cezary Tomczyk oświadczył, że jego partia uważa, że Rudzińska-Bluszcz jest najlepszą możliwą kandydatką na stanowisko RPO, gdyż jest osobą „która łączy”. - Jeżeli ktoś był w stanie połączyć 1200 organizacji pozarządowych i społecznych, partie polityczne , to jest to na pewno mocny kandydat właśnie na stanowisko RPO – stwierdził polityk.

We wtorek kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która z początku była jedyna kandydatką, po raz kolejny poprały partie opozycyjne – Koalicja Obywatelska, Lewica oraz ugrupowanie Szymona Hołowni – Polska 2050. Kandydatkę na RPO poparli także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na początku tego miesiąca wyznaczyła do 29 grudnia termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać zastępcę Adama Bodnara, co się jednak nie udało.

Sama kandydatka przypomniała, że ubiega się o stanowisko RPO od pięciu miesięcy. - Debata na temat kandydata na RPO kolejnej kadencji nie toczy się wokół tego, jakie są potrzeby Polek i Polaków, tylko dotyczy tego, jaki partyjny deal ugrać, albo jak wsadzić na to stanowisko polityka, tak aby prezentował linię partii – mówiła.

Odnosząc się do kandydata PiS na RPO, podkreśliła, że patrzy z dużym niepokojem kandydata, który „jest czynnym politykiem, wiceministrem, który jest człowiekiem władzy i z dnia na dzień miałby się stać tej władzy sumieniem”.

Jak dodał „ten pat” spowodował, że klub PSL-Koalicja Polska „wystąpił do wydziałów prawa wszystkich uczelni w naszym kraju o włączenie się do tego swoistego naboru, aby wskazać kandydatów, którzy cieszyliby się autorytetem, poparciem tychże uczelni”.

Sam Robert Gwiazdowski zapewniał, że jest otwarty na rozmowy z innymi klubami oraz gotowy do debaty z pozostałymi kandydatami na RPO. - Wydaje mi się, że w trudnym okresie trzeba wziąć pewne rzeczy na klatę – mówił.

Z kolei Jakub Kulesza z Konfederacji wskazał, że do zgłoszenia kandydata na RPO wymagane jest poparcie 35 posłów. - Koło poselskie Konfederacja liczy 11 posłów, klub KP 24. W sumie 35. Naszym zdaniem rolą RPO nie jest realizacja agendy politycznej tego czy innego ugrupowania. Rolą RPO jest ochrona obywateli przed nadużyciami władzy, instytucji publicznych. Dlatego decyzją władz Konfederacji prezes Janusz Korwin-Mikke zwrócił się do prezesa Kosiniaka-Kamysza z propozycją zgłoszenia wspólnego niezależnego kandydata na tę funkcję – tłumaczył poseł.

W listopadzie 2017 r. Robert Gwiazdowski, we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, opracował projekt nowej ustawy zasadniczej.

Co ciekawe nie przewiduje on urzędu rzecznika praw obywatelskich.

„Ponieważ urząd taki potrzebny jest w ustrojach i systemach prawnych przewidujących bardzo daleko idącą ingerencję organów państwowych, zwłaszcza administracyjnych, w życie Obywateli. Projekt wprowadza konstytucyjne gwarancje praw, wykluczając możliwość takich ingerencji, co powoduje całkowitą zbędność urzędu takiego rzecznika" - czytamy w uzasadnieniu w punkcie o nazwie „Instytucje w konstytucji zbędne”.

Gdy przypominano kandydatowi na RPO jego projekt Konstytucji, ten odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. - Gdyby Konstytucja była taka, jaką napisaliśmy, to RPO byłby zbędny. W USA go nie ma. Ale niestety Konstytucja jest, jaka jest. I RPO musi bronić praw obywatelskich, bo nie robią tego sądy - napisał na Twitterze.